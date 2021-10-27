Водії луцьких автобусів стали відповідальніше ставитися до осіб з інвалідністю





Про це у коментарі власкору Віктор Главічка.



Чиновник розповів, що цього тижня відбулася нарада з перевізниками у рамках тижня безбар’єрності. Також раніше тривали перевірки громадського транспорту.



"Це вже третя нарада з перевізниками з цього питання. Тепер водії більш відповідально ставляться до своїх обов'язків і відкривають апарелі для людей на кріслах колісних. З цього приводу проводять додаткові інструктажі з водіями", - зазначив чиновник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Водії луцьких автобусів стали більш відповідально ставитися до потреб осіб з інвалідністю.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" заявив начальник відділу транспорту Луцької міськрадиЧиновник розповів, що цього тижня відбулася нарада з перевізниками у рамках тижня безбар’єрності. Також раніше тривали перевірки громадського транспорту."Це вже третя нарада з перевізниками з цього питання. Тепер водії більш відповідально ставляться до своїх обов'язків і відкривають апарелі для людей на кріслах колісних. З цього приводу проводять додаткові інструктажі з водіями", - зазначив чиновник.

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