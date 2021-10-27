Водії луцьких автобусів стали відповідальніше ставитися до осіб з інвалідністю
Сьогодні, 07:15
Водії луцьких автобусів стали більш відповідально ставитися до потреб осіб з інвалідністю.
Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" заявив начальник відділу транспорту Луцької міськради Віктор Главічка.
Чиновник розповів, що цього тижня відбулася нарада з перевізниками у рамках тижня безбар’єрності. Також раніше тривали перевірки громадського транспорту.
"Це вже третя нарада з перевізниками з цього питання. Тепер водії більш відповідально ставляться до своїх обов'язків і відкривають апарелі для людей на кріслах колісних. З цього приводу проводять додаткові інструктажі з водіями", - зазначив чиновник.
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Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" заявив начальник відділу транспорту Луцької міськради Віктор Главічка.
Чиновник розповів, що цього тижня відбулася нарада з перевізниками у рамках тижня безбар’єрності. Також раніше тривали перевірки громадського транспорту.
"Це вже третя нарада з перевізниками з цього питання. Тепер водії більш відповідально ставляться до своїх обов'язків і відкривають апарелі для людей на кріслах колісних. З цього приводу проводять додаткові інструктажі з водіями", - зазначив чиновник.
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