Ціни зросли вдвічі: чому в Україні здорожчав популярний фрукт





Про це розповіли аналітики



Зараз фрукт реалізують за 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг), що вдвічі вище, ніж торік.



Головною причиною є сезонний дефіцит: запаси торішнього урожаю майже вичерпано, а новий — затримується через холодну весну. Ранні сорти надійдуть у продаж не раніше червня.



Експерти прогнозують подальше зростання цін до надходження перших партій фруктів нового сезону

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українці стикаються зі значним здорожчанням яблук — за тиждень ціни зросли в середньому на 14%.Про це розповіли аналітики EastFruit Зараз фрукт реалізують за 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг), що вдвічі вище, ніж торік.Головною причиною є сезонний дефіцит: запаси торішнього урожаю майже вичерпано, а новий — затримується через холодну весну. Ранні сорти надійдуть у продаж не раніше червня.Експерти прогнозують подальше зростання цін до надходження перших партій фруктів нового сезону

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію