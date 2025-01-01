Магнітні бурі: прогноз на вихідні

Магнітні бурі: прогноз на вихідні
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24–25 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У суботу, 24 травня, та неділю, 25 травня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом до 4 (жовтий рівень), які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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