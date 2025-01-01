Магнітні бурі: прогноз на вихідні
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 24–25 травня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 24 травня, та неділю, 25 травня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом до 4 (жовтий рівень), які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 24 травня, та неділю, 25 травня, очікуються магнітні хвилювання з К-індексом до 4 (жовтий рівень), які можуть бути відчутними для метеозалежних людей.
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