Ціна вражає: скільки коштує оренда квартири у Луцьку
Сьогодні, 12:11
Попит на західному ринку оренди за останній рік впав, однак ціни продовжили зростати. Середня вартість оренди стала вищою в усіх обласних центрах, за винятком двох, щоправда, лише частково.
OLX Нерухомість проаналізувала ситуацію на ринку довгострокової оренди житла в обласних центрах на Заході, а саме у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях, передає «24 канал».
Ринок оренди в західних містах: які тепер ціни
Найпомітніше на ринку оренди подорожчали двокімнатні квартири:
в Івано-Франківську – на 24% до майже 15 тисяч гривень;
у Чернівцях – на 22% до 14,2 тисячі гривень;
у Тернополі – на 21% до 12 тисяч гривень.
В інших містах двокімнатні квартири також зросли в ціні:
Ужгород – на 13% до 20,7 тисячі гривень;
Львів та Рівне – на 12% до 19,8 тисячі та 11,2 тисячі гривень відповідно;
Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень.
Цікаво, що лише в Луцьку двокімнатні квартири подешевшали – на 7% до 13 тисяч гривень.
Оренда однокімнатних квартир теж стала дорожчою, але показники помірніші – в середньому +12%. Найбільше зростання зафіксоване в Чернівцях і Тернополі:
Чернівці – на 25% до 12,4 тисячі гривень;
Тернопіль – на 22% до 10,3 тисячі гривень;
Івано-Франківськ – на 13% до 12,4 тисячі гривень;
Луцьк – на 13% до 13 тисяч гривень;
Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень;
Ужгород – на 6% до 16,8 тисячі гривень;
Львів – на 4% до 16,5 тисячі гривень.
Рівне – єдине місто, де однокімнатні квартири не подорожчали, але й не подешевшали. Середня вартість залишилася без змін – 11 тисяч гривень за місяць.
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OLX Нерухомість проаналізувала ситуацію на ринку довгострокової оренди житла в обласних центрах на Заході, а саме у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях, передає «24 канал».
Ринок оренди в західних містах: які тепер ціни
Найпомітніше на ринку оренди подорожчали двокімнатні квартири:
в Івано-Франківську – на 24% до майже 15 тисяч гривень;
у Чернівцях – на 22% до 14,2 тисячі гривень;
у Тернополі – на 21% до 12 тисяч гривень.
В інших містах двокімнатні квартири також зросли в ціні:
Ужгород – на 13% до 20,7 тисячі гривень;
Львів та Рівне – на 12% до 19,8 тисячі та 11,2 тисячі гривень відповідно;
Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень.
Цікаво, що лише в Луцьку двокімнатні квартири подешевшали – на 7% до 13 тисяч гривень.
Оренда однокімнатних квартир теж стала дорожчою, але показники помірніші – в середньому +12%. Найбільше зростання зафіксоване в Чернівцях і Тернополі:
Чернівці – на 25% до 12,4 тисячі гривень;
Тернопіль – на 22% до 10,3 тисячі гривень;
Івано-Франківськ – на 13% до 12,4 тисячі гривень;
Луцьк – на 13% до 13 тисяч гривень;
Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень;
Ужгород – на 6% до 16,8 тисячі гривень;
Львів – на 4% до 16,5 тисячі гривень.
Рівне – єдине місто, де однокімнатні квартири не подорожчали, але й не подешевшали. Середня вартість залишилася без змін – 11 тисяч гривень за місяць.
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