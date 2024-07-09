Ціна вражає: скільки коштує оренда квартири у Луцьку





OLX Нерухомість проаналізувала ситуацію на ринку довгострокової оренди житла в обласних центрах на Заході, а саме у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях, передає



Ринок оренди в західних містах: які тепер ціни

Найпомітніше на ринку оренди подорожчали двокімнатні квартири:



в Івано-Франківську – на 24% до майже 15 тисяч гривень;

у Чернівцях – на 22% до 14,2 тисячі гривень;

у Тернополі – на 21% до 12 тисяч гривень.

В інших містах двокімнатні квартири також зросли в ціні:



Ужгород – на 13% до 20,7 тисячі гривень;

Львів та Рівне – на 12% до 19,8 тисячі та 11,2 тисячі гривень відповідно;

Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень.

Цікаво, що лише в Луцьку двокімнатні квартири подешевшали – на 7% до 13 тисяч гривень.



Оренда однокімнатних квартир теж стала дорожчою, але показники помірніші – в середньому +12%. Найбільше зростання зафіксоване в Чернівцях і Тернополі:



Чернівці – на 25% до 12,4 тисячі гривень;

Тернопіль – на 22% до 10,3 тисячі гривень;

Івано-Франківськ – на 13% до 12,4 тисячі гривень;

Луцьк – на 13% до 13 тисяч гривень;

Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень;

Ужгород – на 6% до 16,8 тисячі гривень;

Львів – на 4% до 16,5 тисячі гривень.



Рівне – єдине місто, де однокімнатні квартири не подорожчали, але й не подешевшали. Середня вартість залишилася без змін – 11 тисяч гривень за місяць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Попит на західному ринку оренди за останній рік впав, однак ціни продовжили зростати. Середня вартість оренди стала вищою в усіх обласних центрах, за винятком двох, щоправда, лише частково.OLX Нерухомість проаналізувала ситуацію на ринку довгострокової оренди житла в обласних центрах на Заході, а саме у Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях, передає «24 канал» Ринок оренди в західних містах: які тепер ціниНайпомітніше на ринку оренди подорожчали двокімнатні квартири:в Івано-Франківську – на 24% до майже 15 тисяч гривень;у Чернівцях – на 22% до 14,2 тисячі гривень;у Тернополі – на 21% до 12 тисяч гривень.В інших містах двокімнатні квартири також зросли в ціні:Ужгород – на 13% до 20,7 тисячі гривень;Львів та Рівне – на 12% до 19,8 тисячі та 11,2 тисячі гривень відповідно;Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень.Цікаво, що лише в Луцьку двокімнатні квартири подешевшали – на 7% до 13 тисяч гривень.Оренда однокімнатних квартир теж стала дорожчою, але показники помірніші – в середньому +12%. Найбільше зростання зафіксоване в Чернівцях і Тернополі:Чернівці – на 25% до 12,4 тисячі гривень;Тернопіль – на 22% до 10,3 тисячі гривень;Івано-Франківськ – на 13% до 12,4 тисячі гривень;Луцьк – на 13% до 13 тисяч гривень;Хмельницький – на 11% до 10 тисяч гривень;Ужгород – на 6% до 16,8 тисячі гривень;Львів – на 4% до 16,5 тисячі гривень.Рівне – єдине місто, де однокімнатні квартири не подорожчали, але й не подешевшали. Середня вартість залишилася без змін – 11 тисяч гривень за місяць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію