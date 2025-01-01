Обстріл Донеччини: 5 загиблих, 2 поранених

масованих обстрілів Донеччини.



Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.



За 4 вересня поліція зафіксувала 2 438 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів, з них 38 житлових будинків.



По Костянтинівці росіяни вдарили авіабомбами «КАБ-250», дронами та артилерією – вбили 3 людей, ще одну особу поранили. Пошкоджено 2 багатоквартирні та 2 приватних будинки, адмінбудівлі.



На Іллінівку ворог скинув 6 бомб «КАБ-250» - загинуло 2 цивільних осіб, руйнувань зазнали 5 осель, нежитлові приміщення.



У Старорайському внаслідок влучання FPV-дрону травмовано людину.



Також ворог атакував Дружківку, Лиман, Миколаївку, Покровськ, Святогірськ, Слов’янськ, селище Ярова, села Дробишеве, Зелене, Іверське, Левадне, Никонорівка, Сергіївка.



