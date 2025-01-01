На Волині поховали Героя, який понад рік вважався зниклим безвісти

Мешканці Дубівської громади на Волині провели в останню путькраянинаПро це Дубівська громада повідомила у фейсбуці.Учора, 4 вересня, Дубівська громада зустрічала та прощалася зі своїм сином – захисником України Сергієм Карпуком, який героїчно загинув захищаючи мирне небо над нашою державою.Автомобіль з тілом героя зустріли земляки села Городище, та навколишніх сіл, котрі вишикувалися живим коридором ,вулиці якого були усіяні квітами.Сергія віддали рідній землі під звуки гімна України та прощальні постріли.Нагадаємо, ще 20 липня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області загинув житель села Городище солдат Сергій Карпук. Із липня минулого року він вважався безвісти зниклим.