Путін пригрозив ударами по іноземних військах в Україні у разі їх розміщення
Сьогодні, 11:24
Російський диктатор володимир путін пригрозив, що у випадку появи іноземних військових в Україні вони стануть "законними цілями" для армії РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі (ВЕФ).
"Що стосується можливих військових контингентів в Україні… Якщо там будуть з’являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, ми виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх ураження", - сказав диктатор.
Водночас він додав, що "у разі досягнення довгострокового миру в Україні іноземні війська втратять сенс".
Відправка іноземних військ до України
Нагадаємо, вчора за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн, "погодилися спрямувати війська в Україну аби забезпечити підтримку української території наступного дня після припинення вогню або встановлення миру".
Макрон уточнив, що місія в Україні не має на меті вести війну проти Росії. За його словами, її головна ціль - гарантувати мир та чітко продемонструвати стратегічний сигнал.
Як додав президент Володимир Зеленський, вже є попереднє розуміння щодо кількості солдатів, а їхня присутність охоплюватиме небо, море та сушу.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія не має права вирішувати питання розміщення військ НАТО в Україні як частини гарантій безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час виступу на Східному економічному форумі (ВЕФ).
"Що стосується можливих військових контингентів в Україні… Якщо там будуть з’являтися якісь війська, особливо зараз, у ході ведення бойових дій, ми виходимо з того, що це будуть законні цілі для їх ураження", - сказав диктатор.
Водночас він додав, що "у разі досягнення довгострокового миру в Україні іноземні війська втратять сенс".
Відправка іноземних військ до України
Нагадаємо, вчора за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн, "погодилися спрямувати війська в Україну аби забезпечити підтримку української території наступного дня після припинення вогню або встановлення миру".
Макрон уточнив, що місія в Україні не має на меті вести війну проти Росії. За його словами, її головна ціль - гарантувати мир та чітко продемонструвати стратегічний сигнал.
Як додав президент Володимир Зеленський, вже є попереднє розуміння щодо кількості солдатів, а їхня присутність охоплюватиме небо, море та сушу.
Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Росія не має права вирішувати питання розміщення військ НАТО в Україні як частини гарантій безпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обстріл Донеччини: 5 загиблих, 2 поранених
Сьогодні, 12:03
Як готують воїнів у волинській бригаді: у мережу потрапили фото
Сьогодні, 11:45
Путін пригрозив ударами по іноземних військах в Україні у разі їх розміщення
Сьогодні, 11:24
Зупинилося серце Героя Віктора Ковальчука з Волині
Сьогодні, 11:07
Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда
Сьогодні, 10:58