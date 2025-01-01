Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда

Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда
Працівники СБУ затримали у Києві колишнього топподатківця, який створив «конвертцентр» з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави.

За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр».
Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда

Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда

За матеріалами справи, серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Відповідно до даних слідства, щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».
Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда

Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));
▪ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за сприяння Державної податкової служби і Державної служби фінансового моніторингу України та процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: СБУ, злочин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Путін пригрозив ударами по іноземних військах в Україні у разі їх розміщення
Сьогодні, 11:24
Зупинилося серце Героя Віктора Ковальчука з Волині
Сьогодні, 11:07
Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда
Сьогодні, 10:58
У лікарні на Волині жінці провели складну операцію з пересадки власної шкіри
Сьогодні, 10:42
Водоканал радить лучанам зробити запас води: причина
Сьогодні, 10:26
Медіа
відео
1/8