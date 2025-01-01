Колишній топподатківець у Києві «відмив» 1,5 мільярда

Працівники СБУ затримали у Києві колишнього топподатківця, який створиву 1,5 млрд гривень.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету нашої держави.За результатами комплексних заходів затримано організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр».Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.За матеріалами справи, серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.Відповідно до даних слідства, щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявлено готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:▪ ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів));▪ ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.Заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за сприяння Державної податкової служби і Державної служби фінансового моніторингу України та процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва.