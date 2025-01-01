Італія, Польща та Румунія відмовилися відправляти війська в Україну: що вирішили натомість





Про це повідомляє



Зокрема, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні наголосила, що її країна не відправлятиме військових на територію України. Однак Італія готова підтримати ініціативи з моніторингу та навчання за межами України для сприяння припиненню бойових дій.



Окрім цього Мелоні знову запропонувала створити механізм колективної безпеки, подібний до статті 5 НАТО, що передбачає колективну відповідь на агресію проти однієї з країн-учасниць.



Президент Румунії Нікушор Дан підтвердив, що Румунія не відправлятиме свої війська до України, наголосивши, що це рішення ухвалене спільно з усіма політичними силами країни. Водночас Бухарест готовий долучитися до миротворчих операцій та стабілізаційних місій.



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Варшава не має наміру розміщувати свої війська на території України - ані під час активної війни, ані після її завершення. Натомість Варшава готова забезпечувати логістичну та іншу підтримку без прямого залучення збройних сил до зони конфлікту.



Відправка іноземного контингенту в Україну



Нагадаємо, 4 вересня лідери низки європейських країн зустрілися у Парижі, мета зустрічі - обговорення гарантій безпеки для України.



Зокрема, перед зустріччю "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що підготовка гарантій безпеки для України завершена. Внески союзників були задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.

