На Волині - дві смертельні аварії: загинули водій автівки та велосипедист

На Волині - дві летальні аварії за минулу добу: слідчі встановлюють обставини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

ДТП трапились у Володимирському та Ковельському районах.

Поблизу с. Підгайці Володимирського району водій Mercedes втратив керованість, виїхав за межі проїзної частини в кювет, де допустив перекидання. Внаслідок цього чоловік помер на місці, а двоє пасажирів отримали травми і були доставлені до медзакладу.

А в с.Замшани на Ковельщині чоловік, керуючи електроскутером, не надав переваги в русі водієві Citroën Jumper, що рухався по головній дорозі. Внаслідок цього громадянин двоколісного помер на місці.
За усіма фактами розслідуються кримінальні провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу.
