Працевлаштування людей з інвалідністю на Волині: що треба знати





Про це розповіла заступниця начальника управління, начальниця відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості ОЦЗ Лариса Москалюк, пише



З її слів, станом на вересень статус безробітного мають 2 426 людей, з них — 284 мають інвалідність. Усього у центрі зайнятості зареєстровано 2 684 вакансії. Працедавці пропонують роботу 85 людям з інвалідністю.



Найпопулярнішими професіями для людей з інвалідністю на Волині є:



• продавець (заробітна плата від 8000 — 12000 тисяч гривень);

• водії (8000 — 20200 гривень);

• підсобний робітник під час сільськогосподарських робіт, укладання пиломатеріалів та інше (8000 — 17000 гривень);

• касир (8000 гривень).



Як зазначила начальниця управління організації надання послуг Ольга Терещук, серед труднощів при працевлаштуванні людей з інвалідністю є обмеження зі станом здоров'я.



Що потрібно знати роботодавцям при працевлаштуванні людей з інвалідністю



Держава стимулює роботодавців взяти на роботу за людей з інвалідністю. Зокрема, компенсує витрати за купівлю інструментів, комп’ютерної техніки, меблів для облаштування робочих місць тощо.



Сума компенсації становить 120 тисяч гривень за працевлаштованих людей з I групою інвалідності, 80 тисяч — з II групою інвалідності, розповіла заступниця начальника управління, начальниця відділу надання послуг роботодавцям Наталія Демедюк.



Також держава покриває 50% оплати праці, але виплата не може перевищувати мінімальну зарплату, тобто 8 тисяч гривень. Її надають упродовж року, кожного другого місяця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Із січня по серпень 2025 року Волинський обласний центр зайнятості (ОЦЗ) працевлаштував 225 людей з інвалідністю.Про це розповіла заступниця начальника управління, начальниця відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості ОЦЗ, пише Суспільне З її слів, станом на вересень статус безробітного мають 2 426 людей, з них — 284 мають інвалідність. Усього у центрі зайнятості зареєстровано 2 684 вакансії. Працедавці85 людям з інвалідністю.Найпопулярнішими професіями для людей з інвалідністю на Волині є:• продавець (заробітна плата від 8000 — 12000 тисяч гривень);• водії (8000 — 20200 гривень);• підсобний робітник під час сільськогосподарських робіт, укладання пиломатеріалів та інше (8000 — 17000 гривень);• касир (8000 гривень).Як зазначила начальниця управління організації надання послуг, серед труднощів при працевлаштуванні людей з інвалідністю є обмеження зі станом здоров'я.Держава стимулює роботодавців взяти на роботу за людей з інвалідністю. Зокрема, компенсує витрати за купівлю інструментів, комп’ютерної техніки, меблів для облаштування робочих місць тощо.Сума компенсації становить 120 тисяч гривень за працевлаштованих людей з I групою інвалідності, 80 тисяч — з II групою інвалідності, розповіла заступниця начальника управління, начальниця відділу надання послуг роботодавцямТакож держава покриває 50% оплати праці, але виплата не може перевищувати мінімальну зарплату, тобто 8 тисяч гривень. Її надають упродовж року, кожного другого місяця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію