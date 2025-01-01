Працевлаштування людей з інвалідністю на Волині: що треба знати

Із січня по серпень 2025 року Волинський обласний центр зайнятості (ОЦЗ) працевлаштував 225 людей з інвалідністю.

Про це розповіла заступниця начальника управління, начальниця відділу аналітики та оцінки ефективності програм зайнятості ОЦЗ Лариса Москалюк, пише Суспільне.

З її слів, станом на вересень статус безробітного мають 2 426 людей, з них — 284 мають інвалідність. Усього у центрі зайнятості зареєстровано 2 684 вакансії. Працедавці пропонують роботу 85 людям з інвалідністю.

Найпопулярнішими професіями для людей з інвалідністю на Волині є:

• продавець (заробітна плата від 8000 — 12000 тисяч гривень);
• водії (8000 — 20200 гривень);
• підсобний робітник під час сільськогосподарських робіт, укладання пиломатеріалів та інше (8000 — 17000 гривень);
• касир (8000 гривень).

Як зазначила начальниця управління організації надання послуг Ольга Терещук, серед труднощів при працевлаштуванні людей з інвалідністю є обмеження зі станом здоров'я.

Що потрібно знати роботодавцям при працевлаштуванні людей з інвалідністю

Держава стимулює роботодавців взяти на роботу за людей з інвалідністю. Зокрема, компенсує витрати за купівлю інструментів, комп’ютерної техніки, меблів для облаштування робочих місць тощо.

Сума компенсації становить 120 тисяч гривень за працевлаштованих людей з I групою інвалідності, 80 тисяч — з II групою інвалідності, розповіла заступниця начальника управління, начальниця відділу надання послуг роботодавцям Наталія Демедюк.

Також держава покриває 50% оплати праці, але виплата не може перевищувати мінімальну зарплату, тобто 8 тисяч гривень. Її надають упродовж року, кожного другого місяця.

