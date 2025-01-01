Довгожителька з Волині відзначила 104-й день народження

Довгожителька з Волині відзначила 104-й день народження
Жителька села Борохів Підгайцівської громади Лідія Драганчук відзначила 104-й день народження. Жінка народилася 4 вересня 1921 року.

Раніше Суспільному волинянка розповідала свою життєву історію.

Як повідомили у Волинській обласній раді, у рідному селі жінка мешкає все життя: закінчила 4 класи польської школи, пережила Другу світову і важко працювала в колгоспі.

У Борохові Лідія вийшла заміж за свого майбутнього чоловіка Корнія, з яким у шлюбі народили синів Павла і Володимира та доньку Любов.

Нині в Лідії Драганчук не залишилося рідних, окрім невістки Галини, яка її доглядає. Разом з онуком Андрієм та його сім’єю вони мешкають в родинній хаті.

Іменинниця має 8 онуків, 5 правнуків та 1 праправнука. Невістка Галина розповіла, що на ювілейний 105-й день народження поставлять на подвір’ї великий намет, аби вмістити всіх на святкуванні.
Довгожителька з Волині відзначила 104-й день народження

Привітати довгожительку з днем народження прийшли представники влади з Волинської обласної ради та Підгайцівської селищної ради. Від Підгайцівської громади Лідії Драганчук вручили грошовий сертифікат на суму 10 тисяч гривень, а також передали грамоту облради.
Довгожителька з Волині відзначила 104-й день народження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, довгожителька
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Працевлаштування людей з інвалідністю на Волині: що треба знати
Сьогодні, 09:21
На Волині чоловік стріляв у власника магазину через придбаний товар
Сьогодні, 09:18
Довгожителька з Волині відзначила 104-й день народження
Сьогодні, 09:05
Скільки коштує картопля на ринку у Луцьку: огляд цін
Сьогодні, 08:26
На Волині за 2 роки 122 млн грн спрямували на оновлення їдалень у ліцеях
Сьогодні, 07:15
Медіа
відео
1/8