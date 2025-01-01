Довгожителька з Волині відзначила 104-й день народження

Лідія Драганчук відзначила 104-й день народження. Жінка народилася 4 вересня 1921 року.



Раніше



Як повідомили у Волинській обласній раді, у рідному селі жінка мешкає все життя: закінчила 4 класи польської школи, пережила Другу світову і важко працювала в колгоспі.



У Борохові Лідія вийшла заміж за свого майбутнього чоловіка Корнія, з яким у шлюбі народили синів Павла і Володимира та доньку Любов.



Нині в Лідії Драганчук не залишилося рідних, окрім невістки Галини, яка її доглядає. Разом з онуком Андрієм та його сім’єю вони мешкають в родинній хаті.



Іменинниця має 8 онуків, 5 правнуків та 1 праправнука. Невістка Галина розповіла, що на ювілейний 105-й день народження поставлять на подвір’ї великий намет, аби вмістити всіх на святкуванні.



Привітати довгожительку з днем народження прийшли представники влади з Волинської обласної ради та Підгайцівської селищної ради. Від Підгайцівської громади Лідії Драганчук вручили грошовий сертифікат на суму 10 тисяч гривень, а також передали грамоту облради.



