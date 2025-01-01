Скільки коштує картопля на ринку у Луцьку: огляд цін





Журналісти



Вартість залежить від сорту, місця вирощування та формату продажу. Станом на початок вересня вартість картоплі на Завокзальному ринку становить 20 гривень у роздріб, а на оптовому ринку ціна варіюється від 15 до 18 гривень. Майже вся картопля своя, з Волині.



«Картопля наша, з Волині, не привезена. Продаємо, бо врожай хороший цього року», - розповів пан Дмитро, продавець на Варшавському ринку.



«А ми з Воютина. Вирощуємо на продаж та і собі, звісно, лишаємо», - каже пані Тетяна.



Хоча цьогоріч на Волині картопля вродила краще, прогнози щодо цін залишаються невизначеними. Продавці кажуть,що наразі ринок «тримають» місцеві господарства, які активно продають урожай.



«Не можу точно вам сказати, може вартість і підніметься, а може і ні. Є багато факторів, які впливають на ціну», — зазначив пан Василь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З приходом осені стартував сезон копання картоплі, але ціни на луцьких ринках не поспішають змінюватися. Місцева продукція свіжа, проте вартість тримається на серпневому рівні.Журналісти ВСН відвідали Завокзальний ринок та дізналися, яка вартість картоплі у вересні.Вартість залежить від сорту, місця вирощування та формату продажу. Станом на початок вересня вартість картоплі на Завокзальному ринку становить 20 гривень у роздріб, а на оптовому ринку ціна варіюється від 15 до 18 гривень. Майже вся картопля своя, з Волині.«Картопля наша, з Волині, не привезена. Продаємо, бо врожай хороший цього року», - розповів пан Дмитро, продавець на Варшавському ринку.«А ми з Воютина. Вирощуємо на продаж та і собі, звісно, лишаємо», - каже пані Тетяна.Хоча цьогоріч на Волині картопля вродила краще, прогнози щодо цін залишаються невизначеними. Продавці кажуть,що наразі ринок «тримають» місцеві господарства, які активно продають урожай.«Не можу точно вам сказати, може вартість і підніметься, а може і ні. Є багато факторів, які впливають на ціну», — зазначив пан Василь.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію