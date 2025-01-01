Коли найкраще садити озимий часник 2025 року: подробиці

Коли найкраще садити озимий часник 2025 року: подробиці
Озимий часник — одна з тих культур, яка не потребує надмірного догляду, але вимагає точності у виборі місця та строків садіння. Якщо дотриматися правил, навесні ви отримаєте великі, соковиті головки без ознак гнилі та хвороб.

Які місця найкращі для садіння часнику

Сонячна ділянка. Часник не любить затінку, щоб головки виросли великими, вибирайте місця, де сонце буває хоча б 6-7 годин на день, передає ТСН.

Легкий ґрунт. Найкраще часник почувається у суглинках і супіщаних землях із нейтральною або слабокислою реакцією. На важкому глинистому ґрунті головки дрібнішають і швидко уражаються гниллю.

Дотримуйтеся правил сівозміни. Ідеальні попередники — це бобові, огірки, кабачки та капуста. Не можна садити часник після цибулі й картоплі, адже вони виснажують землю й залишають у ґрунті спільних шкідників.

Дренаж і сухість. Вода, що застоюється — головний ворог часнику. Якщо ґрунт надто вологий, варто підняти грядку на 20 см.

У які дні садити озимий часник 2025 року за місячним календарем

Астрологи та досвідчені городники сходяться на думці: озимий часник найкраще садити на спадний місяць у знаках земної та водної стихії. Саме в цей час коріння активно розвивається, а рослина набуває силу, щоб добре пережити зиму.

Сприятливі дні для садіння озимого часнику 2025 року за місячним календарем:

Вересень: 16, 17, 20, 21, 25, 26.

Жовтень: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23.

Листопад: 1, 2, 6, 7, 10, 11.

Несприятливі дні, коли повний і молодий місяць — 6 жовтня, 21 жовтня, 5 листопада, 20 листопада. У ці дні садіння може призвести до слабкого вкорінення і хвороб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: часник, посадка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує картопля на ринку у Луцьку: огляд цін
Сьогодні, 08:26
На Волині за 2 роки 122 млн грн спрямували на оновлення їдалень у ліцеях
Сьогодні, 07:15
Коли найкраще садити озимий часник 2025 року: подробиці
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 5 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 5 вересня
Сьогодні, 01:30
Медіа
відео
1/8