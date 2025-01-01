Коли найкраще садити озимий часник 2025 року: подробиці





Які місця найкращі для садіння часнику



Сонячна ділянка. Часник не любить затінку, щоб головки виросли великими, вибирайте місця, де сонце буває хоча б 6-7 годин на день, передає



Легкий ґрунт. Найкраще часник почувається у суглинках і супіщаних землях із нейтральною або слабокислою реакцією. На важкому глинистому ґрунті головки дрібнішають і швидко уражаються гниллю.



Дотримуйтеся правил сівозміни. Ідеальні попередники — це бобові, огірки, кабачки та капуста. Не можна садити часник після цибулі й картоплі, адже вони виснажують землю й залишають у ґрунті спільних шкідників.



Дренаж і сухість. Вода, що застоюється — головний ворог часнику. Якщо ґрунт надто вологий, варто підняти грядку на 20 см.



У які дні садити озимий часник 2025 року за місячним календарем



Астрологи та досвідчені городники сходяться на думці: озимий часник найкраще садити на спадний місяць у знаках земної та водної стихії. Саме в цей час коріння активно розвивається, а рослина набуває силу, щоб добре пережити зиму.



Сприятливі дні для садіння озимого часнику 2025 року за місячним календарем:



Вересень: 16, 17, 20, 21, 25, 26.



Жовтень: 3, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 22, 23.



Листопад: 1, 2, 6, 7, 10, 11.



Несприятливі дні, коли повний і молодий місяць — 6 жовтня, 21 жовтня, 5 листопада, 20 листопада. У ці дні садіння може призвести до слабкого вкорінення і хвороб.

