На Волині за 2 роки 122 млн грн спрямували на оновлення їдалень у ліцеях





Про це заклади освіти розповіли у відповіді на запити



Нагадаємо, реформа шкільного харчування в Україні триває з 2020 року і відбувається під патронатом першої леді України Олени Зеленської.



Де модернізацію харчоблоків завершили:



Дубівський ліцей — 7,9 млн грн (державна субвенція — 6,3 млн грн, співфінансування — 1,6 млн грн). Роботу виконували з жовтня по грудень 2024 року;



Світязький ліцей — 5,5 млн грн (з державного бюджету 4,4 млн грн, з місцевого бюджету 1,1 млн грн). Завершили роботу в травні поточного року;



Павлівський ліцей — 5,5 млн грн (з державного бюджету — 5 млн грн, з місцевого майже 500 тис. грн). Роботу закінчили в липні 2025 року.



Оновлення тривають у:

Камінь-Каширському ліцеї № 1 імені Євгена Шабліовського — 10,2 млн грн. (8,7 млн грн з державного бюджету, з місцевого дофінансував 1,5 млн грн). Завершити планують до кінця поточного року;



Маневицькому ліцеї № 1 імені Героя України Андрія Снітка — 10,3 млн грн (державний бюджет — 8,5 млн грн, місцевий — 1,8 млн грн). Роботи завершать до кінця вересня 2025 року;



ліцеї села Льотниче — 9,6 (державний бюджет — 8,7 млн грн, місцевий — 964 тис. грн). Завершити планують до кінця року;



Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні (філія у м. Ковель) — 73 млн грн.



Протягом 2024-2025 років ліцей отримав 39,4 млн грн з державного бюджету, ще 26,7 млн грн — з обласного. Урочисто оновлений харчоблок відкрили в січні 2025 року. Але влітку цього року у ліцеї вирішили продовжити реконструкцію, докинувши ще 6,9 млн грн з місцевого бюджету.

