На Волині за 2 роки 122 млн грн спрямували на оновлення їдалень у ліцеях

На Волині за 2 роки 122 млн грн спрямували на оновлення їдалень у ліцеях
Протягом 2024-2025 років на модернізацію семи шкільних їдалень Волині спрямували 122 млн грн, з них 81 млн грн — державна субвенція. Більшу частину коштів освоїли й до кінця року завершать оновлення всіх об’єктів.

Про це заклади освіти розповіли у відповіді на запити misto.media.

Нагадаємо, реформа шкільного харчування в Україні триває з 2020 року і відбувається під патронатом першої леді України Олени Зеленської.

Де модернізацію харчоблоків завершили:

Дубівський ліцей — 7,9 млн грн (державна субвенція — 6,3 млн грн, співфінансування — 1,6 млн грн). Роботу виконували з жовтня по грудень 2024 року;

Світязький ліцей — 5,5 млн грн (з державного бюджету 4,4 млн грн, з місцевого бюджету 1,1 млн грн). Завершили роботу в травні поточного року;

Павлівський ліцей — 5,5 млн грн (з державного бюджету — 5 млн грн, з місцевого майже 500 тис. грн). Роботу закінчили в липні 2025 року.

Оновлення тривають у:
Камінь-Каширському ліцеї № 1 імені Євгена Шабліовського — 10,2 млн грн. (8,7 млн грн з державного бюджету, з місцевого дофінансував 1,5 млн грн). Завершити планують до кінця поточного року;

Маневицькому ліцеї № 1 імені Героя України Андрія Снітка — 10,3 млн грн (державний бюджет — 8,5 млн грн, місцевий — 1,8 млн грн). Роботи завершать до кінця вересня 2025 року;

ліцеї села Льотниче — 9,6 (державний бюджет — 8,7 млн грн, місцевий — 964 тис. грн). Завершити планують до кінця року;

Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні (філія у м. Ковель) — 73 млн грн.

Протягом 2024-2025 років ліцей отримав 39,4 млн грн з державного бюджету, ще 26,7 млн грн — з обласного. Урочисто оновлений харчоблок відкрили в січні 2025 року. Але влітку цього року у ліцеї вирішили продовжити реконструкцію, докинувши ще 6,9 млн грн з місцевого бюджету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: їдальні, ремонт, школи, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Довгожителька з Волині відзначила 104-й день народження
Сьогодні, 09:05
Скільки коштує картопля на ринку у Луцьку: огляд цін
Сьогодні, 08:26
На Волині за 2 роки 122 млн грн спрямували на оновлення їдалень у ліцеях
Сьогодні, 07:15
Коли найкраще садити озимий часник 2025 року: подробиці
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 5 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Медіа
відео
1/8