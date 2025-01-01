На Волині чоловік стріляв у власника магазину через придбаний товар

На Волині чоловік стріляв у власника магазину через придбаний товар
У Ковелі фігурант стріляв в чоловіка: поліцейські його затримали.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

За процесуального керівництва прокуратури, слідчі Ковельського РУП оголосять йому про підозру за ч.4 ст.296 Кримінального Кодексу.

Інцидент трапився 4 вересня, близько 15 години.

Місцевий мешканець, 1958 року народження, під час конфлікту через придбаний товар здійснив п’ять пострілів з пневматичного пістолета в напрямку власника магазину, 1985 року народження. Той отримав тілесні ушкодження.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 КПК України. Санкція ч.4  ст. 296 ККУ передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років.


