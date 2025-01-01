Опублікували відео аварії на кільці біля «Променя» в Луцьку

Опублікували відео аварії на кільці біля «Променя» в Луцьку
У мережі оприлюднили відео дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася на кільці неподалік ТРЦ «Промінь» у Луцьку.

Про це у фейсбуці повідомив департамент муніципальної варти Луцької міськради.

Диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» за допомогою камер відеоспостереження зафіксував ДТП на перехресті з круговим рухом поблизу РЦ «Промінь».

Автомобіль Ford, здійснюючи перестроювання із правої крайньої смуги, не увімкнув світловий покажчик повороту та не надав переваги автомобілю Volkswagen, який рухався ліворуч, унаслідок чого сталося зіткнення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія обходить санкції на арктичний газ через Китай
Сьогодні, 11:13
Як обрати кухонні стільці, що створюють комфорт і гармонію у домі
Сьогодні, 10:54
Опублікували відео аварії на кільці біля «Променя» в Луцьку
Сьогодні, 10:42
Контррозвідка зловила зрадників, які коригували ракетні удари по 2 областях
Сьогодні, 10:20
Загроза з Білорусі: Литва посилює контроль над небом і активізує ППО
Сьогодні, 10:04
Медіа
відео
1/8