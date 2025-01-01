Опублікували відео аварії на кільці біля «Променя» в Луцьку





Про це у фейсбуці повідомив департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Диспетчер відділу «Центр безпеки міста Луцьк» за допомогою камер відеоспостереження зафіксував ДТП на перехресті з круговим рухом поблизу РЦ «Промінь».



Автомобіль Ford, здійснюючи перестроювання із правої крайньої смуги, не увімкнув світловий покажчик повороту та не надав переваги автомобілю Volkswagen, який рухався ліворуч, унаслідок чого сталося зіткнення.





