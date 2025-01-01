Контррозвідка зловила зрадників, які коригували ракетні удари по 2 областях

Працівники СБУ затримали 2 агентів фсб, якіпо Дніпропетровщині та Запоріжжю.Про це у телеграмі інформує СБУ.Контррозвідка Служби безпеки затримала ще двох російських агентів, які коригували ворожий вогонь по південно-східних прифронтових регіонах України.Фігуранти мали одного спільного куратора від фсб, але діяли у різних регіонах: Запорізькій та Дніпропетровській областях. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ.Серед затриманих – завербований фсб керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра.За матеріалами справи, чоловіка завербували окупанти через його родича, який проживає в рф та працює на російську спецслужбу.Для виконання агентурних завдань дніпрянин «підключив» свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації.Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу.Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій та Дніпропетровській областях за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.