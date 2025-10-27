США очікують, що Угорщина відмовиться від російської нафти і газу

США очікують, що Угорщина відмовиться від російської нафти і газу
Посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти та газу.

Про це Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, цитує "Європейська правда".

За словами посла, США очікують, що такі країни як Угорщина, Словаччина і Туреччина розроблять план із позбавлення залежності від російських енергоносіїв і реалізують його. Вітакер додав, що США готові допомогти Угорщині позбавитись залежності від російських нафти і газу.

"Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", - йдеться в повідомленні.

Президент США Дональд Трамп очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Після цього угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Угорщина, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Контррозвідка зловила зрадників, які коригували ракетні удари по 2 областях
Сьогодні, 10:20
Загроза з Білорусі: Литва посилює контроль над небом і активізує ППО
Сьогодні, 10:04
США очікують, що Угорщина відмовиться від російської нафти і газу
Сьогодні, 09:43
На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Янюком
Сьогодні, 09:30
Українські дрони атакували в Росії Білгородське водосховище
Сьогодні, 09:15
Медіа
відео
1/8