США очікують, що Угорщина відмовиться від російської нафти і газу

Метью Вітакер заявив, що Вашингтон очікує від Угорщини відмови від російської нафти та газу.



Про це Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, цитує



За словами посла, США очікують, що такі країни як Угорщина, Словаччина і Туреччина розроблять план із позбавлення залежності від російських енергоносіїв і реалізують його. Вітакер додав, що США готові допомогти Угорщині позбавитись залежності від російських нафти і газу.



"Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", - йдеться в повідомленні.



Президент США Дональд Трамп очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".



Після цього угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що його уряд працює над тим, аби обійти санкції.



