На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Янюком

останню земну дорогу Захисника України Андрія Янюка.



Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.



Тож мер звернувся до мешканців із проханням гідно вшанувати його світлу пам'ять і створити живий коридор шани по маршруту слідування траурного кортежу.



О 13.30 кортеж із тілом загиблого Героя вирушить із моргу вулицями Шпитальна - Ковельська - Шевченка до рідного дому на Гайдамацьку, 32. Звідти, орієнтовно о 13.45, процесія вулицями Луцькою та Ковельською прямуватиме до церкви святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 14.00 розпочнеться чин відспівування.



Поховають Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.



