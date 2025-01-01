На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Янюком

На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Янюком
Сьогодні, 27 жовтня, Володимирська громада на Волині проведе в останню земну дорогу Захисника України Андрія Янюка.

Про це у телеграмі повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.

Тож мер звернувся до мешканців із проханням гідно вшанувати його світлу пам'ять і створити живий коридор шани по маршруту слідування траурного кортежу.

О 13.30 кортеж із тілом загиблого Героя вирушить із моргу вулицями Шпитальна - Ковельська - Шевченка до рідного дому на Гайдамацьку, 32. Звідти, орієнтовно о 13.45, процесія вулицями Луцькою та Ковельською прямуватиме до церкви святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їх Софії, де о 14.00 розпочнеться чин відспівування.

Поховають Захисника на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

