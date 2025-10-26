Українські дрони атакували в Росії Білгородське водосховище





Про це пише



Вибухи пролунали в районі села Графівка, де вода почала активно прориватися через пошкоджену ділянку. До ранку рівень води впав більш ніж на метр, а потік прорвався нижче за течією річки Сіверський Донець.



Унаслідок цього підтоплені бліндажі російських окупантів. Під загрозою опинилися підрозділи чотирьох бригад ЗС РФ, які діяли на Вовчанському напрямку.



Місцева влада підтвердила підтоплення щонайменше десяти ділянок у Шебекінському окрузі та оголосила евакуацію населення.



Удар по дамбі фактично відрізав частину російських військ від постачання та переправ. Атаки на об’єкт, за повідомленнями, тривали й упродовж дня.



Згодом інформацію про обстріл підтвердив і командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.



«Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см. Кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка, військовим хробакам знаходитися не затишно. Місцеві радіють: “Тепер у нас не окопи, а канали!” Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС)», - написав «Мадяр».

