Вибухи пролунали в Московській області: під атакою дронів російські військові аеродроми
Сьогодні, 07:26
В Московській області РФ пролунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Також під атакою аеродром "Шайковка" та аеропорт "Калуга" в Калузькій області РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та на російські ЗМІ.
"На Московщині та в інших регіонах РФ під атакою воєнні аеродроми", - коротко написав Коваленко, не вдаючись у подробиці.
Тим часом російські ЗМІ надають більше інформації. За даними московських каналів, ударними безпілотниками нібито було атаковано аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів - бомбардувальники Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3.
При цьому назву атакованого аеродрому росіяни не наводять. Але військових аеродромів у Московській області не дуже багато - наприклад, найвідоміші з них, де може базуватися стратегічна авіація, це "Чкаловський" та "Кубінка".
Окрім Московської області, вибухи пролунали в Калузькій області. Там під атакою опинилися аеродром "Шайковка", на який базуються бомбардувальники Ту-22М3, а також місцевий аеропорт "Калуга". В області оголошено план "Килим".
Зазначимо, якраз 26 жовтня в мережі з’явилась карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначено місця розташування комплексів.
Росіяни, як стає зрозуміло, "тасують" комплекси з місця на місце. При цьому ще 5 серпня стало відомо, що РФ будує нове кільце ППО навколо Москви. Тоді супутники виявили понад 15 позицій.
Додамо, що керівник ГУР МО Кирило Буданов розповів 25 жовтня в інтерв'ю італійським ЗМІ, що російська протиповітряна оборона не здатна протидіяти атакам українських безпілотників. За його словами, проблеми з проривом дронів вглиб Росії є тільки на кордоні, але чим далі, тим менше засобів ППО стає.
