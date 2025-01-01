«Примари» ГУР знову вдарили по Криму і знищили три РЛС і десантний катер ворога





Про це повідомляє



Як повідомляє ГУР, розвідники майстерно ухилилися від ракет російської ППО та знищили цінну радіолокаційну техніку противника.



Під удар українських дронів потрапили:



РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";

РЛС П-18 "Тєрєк";

РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";

десантний катер типу "БК-16".

У ГУР зазначили, що удари "Примар" значно послаблюють можливості російських окупаційних військ виявляти повітряні цілі та контролювати акваторію навколо півострова.



На підтвердження успішної операції ГУР оприлюднило відео ураження цілей.

