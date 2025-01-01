На Волині за неналежне виконання обов'язків судять лікарку-гінекологиню





Нині в суді з'ясовують, що трапилося в медзакладі та як діяла лікарка, яка за сумісництвом завідує відділенням, - пише



«Вона, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки у сфері надання медичних послуг, допустила певні порушення за медичними критеріями, що призвели до наслідків. Перебуваючи далі на тій самій посаді, на думку сторони обвинувачення, продовжуючи проводити маніпуляції та лікувальні дії в цьому закладі, вона може таким чином вчинити й інші кримінальні правопорушення аналогічного змісту», – наголосив прокурор Микола Приймак.



Слідчий і прокурор просили відсторонити обвинувачену і від посади лікарки, і від посади завідувачки.



«Ми допитали низку свідків, які є підлеглими підозрюваної. Оскільки кримінальне провадження ще на стадії досудового розслідування, ми говоримо про ризики впливу на підлеглих з метою викривлення істини», – сказав прокурор Микола Приймак.



За даними слідства, нібито через дії лікарки пацієнтка втратила можливість мати дітей. За словами правоохоронців, у березні минулого року внаслідок неправильного лікування в 45-річної пацієнтки виникли ускладнення і її довелося оперувати. Перевіряють і дії лікарки, і самої пацієнтки, наскільки та дотримувалася лікування.



Про підозру лікарці повідомили 29 вересня.



«Ми вже показували висновки експертиз. Ми повторно уточнюємо деякі моменти, які нам необхідні для повної картини проведення лікування потерпілої», – зазначив прокурор Микола Приймак.



Захисниця лікарки переконувала суддів не відсторонювати її підзахисну від роботи. Мовляв, вона на колег-свідків у справі не впливала й не впливатиме.



«Прокурор лукавить, що ці медичні працівники – в підпорядкуванні. Жоден з тих працівників, які були допитані під час досудового розслідування, не є її підлеглим. Про ризик продовження кримінального правопорушення – це лише припущення. Оскільки це злочин з необережності, не можна продовжувати вчиняти необережний злочин», – наголосила захисниця Діана Кирилюк-Гуж.



За її словами, лікарка всіляко сприяє розслідуванню: «Підозрювана співпрацює зі слідством, дає покази, не вчиняє будь-яких дій, які ускладнили би чи зірвали проведення слідчих дій».



Колегія суддів лише частково задовольнила прохання прокурора та слідчого: лікарку відсторонено від посади завідувачки відділенням, однак не від посади акушерки-гінекологині.



До слова, раніше правоохоронці просили на час розслідування відправити лікарку під домашній арешт. Судді відмовили й обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.





