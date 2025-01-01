У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО

У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО
26 жовтня в кількох громадах на Волині відбулися акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників.

Акції влаштували у Ковелі, Володимирі та у Вишнівській громаді, - пише Суспільне.

У Ковелі рідні, друзі, знайомі та небайдужі зібралися у центрі міста. Люди у руках тримали плакати із закликами звільнити полонених та світлинами тих, хто зник під час бойових дій на фронті.
У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО
У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО
У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО
У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО

У Вишнівській громаді за ініціативи родин зниклих безвісти 14 ОМБр та 150 ОМБр люди зібралися під гаслом "Сигналь, якщо не байдуже".
У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО

До акції долучилися не лише рідні полонених та зниклих безвісти, а й жителі громади. Також учасники вшанували пам'ять тих, хто загинув на передовій.

Також 26 жовтня на акцію зібралися жителі міста Володимир. Щоб нагадати усім про бійців, які залишаються в полоні чи мають статус "зниклий безвісти" влаштували автопробіг.
У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, Вишнів, акція підтримки, полон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО
Сьогодні, 22:05
У місті на Волині сталася пожежа у гуртожитку. ФОТО
Сьогодні, 21:23
На Волині грибники знайшли вибухонебезпечний предмет у пеньку. ФОТО
Сьогодні, 20:42
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
Електронні ваги на виробництві: точність, що впливає на прибуток
Сьогодні, 19:56
Медіа
відео
1/8