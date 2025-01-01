У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО
Сьогодні, 22:05
26 жовтня в кількох громадах на Волині відбулися акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників.
Акції влаштували у Ковелі, Володимирі та у Вишнівській громаді, - пише Суспільне.
У Ковелі рідні, друзі, знайомі та небайдужі зібралися у центрі міста. Люди у руках тримали плакати із закликами звільнити полонених та світлинами тих, хто зник під час бойових дій на фронті.
У Вишнівській громаді за ініціативи родин зниклих безвісти 14 ОМБр та 150 ОМБр люди зібралися під гаслом "Сигналь, якщо не байдуже".
До акції долучилися не лише рідні полонених та зниклих безвісти, а й жителі громади. Також учасники вшанували пам'ять тих, хто загинув на передовій.
Також 26 жовтня на акцію зібралися жителі міста Володимир. Щоб нагадати усім про бійців, які залишаються в полоні чи мають статус "зниклий безвісти" влаштували автопробіг.
