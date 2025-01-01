У кількох містах на Волині відбулися акції на підтримку полонених. ФОТО





Акції влаштували у Ковелі, Володимирі та у Вишнівській громаді, - пише



У Ковелі рідні, друзі, знайомі та небайдужі зібралися у центрі міста. Люди у руках тримали плакати із закликами звільнити полонених та світлинами тих, хто зник під час бойових дій на фронті.



У Вишнівській громаді за ініціативи родин зниклих безвісти 14 ОМБр та 150 ОМБр люди зібралися під гаслом "Сигналь, якщо не байдуже".



До акції долучилися не лише рідні полонених та зниклих безвісти, а й жителі громади. Також учасники вшанували пам'ять тих, хто загинув на передовій.



Також 26 жовтня на акцію зібралися жителі міста Володимир. Щоб нагадати усім про бійців, які залишаються в полоні чи мають статус "зниклий безвісти" влаштували автопробіг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 жовтня в кількох громадах на Волині відбулися акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників.Акції влаштували у Ковелі, Володимирі та у Вишнівській громаді, - пише Суспільне. У Ковелі рідні, друзі, знайомі та небайдужі зібралися у центрі міста. Люди у руках тримали плакати із закликами звільнити полонених та світлинами тих, хто зник під час бойових дій на фронті.У Вишнівській громаді за ініціативи родин зниклих безвісти 14 ОМБр та 150 ОМБр люди зібралися під гаслом "Сигналь, якщо не байдуже".До акції долучилися не лише рідні полонених та зниклих безвісти, а й жителі громади. Також учасники вшанували пам'ять тих, хто загинув на передовій.Також 26 жовтня на акцію зібралися жителі міста Володимир. Щоб нагадати усім про бійців, які залишаються в полоні чи мають статус "зниклий безвісти" влаштували автопробіг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію