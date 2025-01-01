27 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження журналістита колишній депутат Луцької міської радиІнтернет-видання ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, міцного здоров'я, натхнення у житті та успіхів в роботі.Цього дня іменини у тих, хто носить ім’я Андрій, Микола, Іван, Максим, Марк, Сергій, Афанасій, Степан.27 жовтня 1977 року у Луцьку відкрили Меморіал Слави.Цього року Україна вперше відзначатиме День української писемності та мови 27 жовтня. Перенесення пов’язане з переходом Православної церкви на новоюліанський календар, згідно з яким дати неперехідних свят змістилися на 13 днів раніше. Тож день пам’яті Нестора Літописця випадає на церковне свято 27 жовтня.