У місті на Волині сталася пожежа у гуртожитку. ФОТО

У місті Нововолинськ рятувальники ліквідували пожежу в гуртожитку одного з навчальних закладів.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.

26 жовтня о 8:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про сильне задимлення у підвальному приміщенні гуртожитку одного із закладів освіти Нововолинська.

На місце події було скеровано рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська.

Рятувальники за допомогою водяних стволів о 8:58 ліквідували займання. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
