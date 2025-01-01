У місті на Волині сталася пожежа у гуртожитку. ФОТО





Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.



26 жовтня о 8:24 на лінію 101 надійшло повідомлення про сильне задимлення у підвальному приміщенні гуртожитку одного із закладів освіти Нововолинська.



На місце події було скеровано рятувальників 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська.



Рятувальники за допомогою водяних стволів о 8:58 ліквідували займання. Постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

