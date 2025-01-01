Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку та на території Волинської області у понеділок, 27 жовтня прогнозують мінливу хмарність.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у Луцьку варто очікувати мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.
На теориторії Волинської області також пронозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у Луцьку варто очікувати мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.
На теориторії Волинської області також пронозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У місті на Волині сталася пожежа у гуртожитку. ФОТО
Сьогодні, 21:23
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 27 жовтня
Сьогодні, 20:00
Електронні ваги на виробництві: точність, що впливає на прибуток
Сьогодні, 19:56
Підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Найдича
Сьогодні, 19:12