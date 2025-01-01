Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 27 жовтня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, у Луцьку варто очікувати мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11° тепла.



На теориторії Волинської області також пронозують мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° тепла.

