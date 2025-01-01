Підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Найдича





Про це повідомили на сторінці Камінь-Каширської територіальної громади.



"З великим жалем і смутком знову інформуємо про непоправну втрату для Камінь-Каширської громади. Місяці очікувань та сподівань обірвала страшна звістка. Підтвердили загибель нашого краянина, вірного сина України, жителя села Грудки – Найдича Сергія Андрійовича, 1977 року народження. Життя бійця обірвалося в Харківській області 28 травня 2025 року", - йдеться у дописі.



Деталі зустрічі солдата на Батьківщині повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

