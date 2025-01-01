Відійшов у Вічність колишній очільник міськрайонного суду на Волині

Відійшов у вічність суддя у відставці, який 15 років очолював Ковельський міськрайонний суд Волинської області.Про це повідомили на сторінці Ковельського міськрайонного суду Волинської області."Все своє життя В'ячеслав Олександрович присвятив служінню закону, утвердженню справедливості та розвитку судової системи України. Його професіоналізм і людяність назавжди залишаться у пам’яті колег та всіх, хто мав честь з ним працювати. Висловлюємо щирі співчуття дружині, синам, рідним, близьким у зв’язку з непоправною втратою.Світла пам’ять назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться у дописі на сторінці суду.Чин поховання відбудеться у понеділок, 27 жовтня.8.00 часи, 8.30 літургія, 11.00 відспівування - церква Серафима Саровського, село Вербка, Ковельський район.Похорон - на міському кладовищі Ковель 13.00 год.Колектив Інформаційнгого агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.