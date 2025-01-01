В Україні докорінно змінять систему соціальних виплат
Сьогодні, 17:06
В Україні готуються масштабні зміни у сфері соціальної підтримки. Комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів схвалив урядову ініціативу, спрямовану на повне оновлення системи соціальної допомоги.
Як повідомив представник Кабінету Міністрів у парламенті Тарас Мельничук, Верховній Раді рекомендовано ухвалити за основу законопроєкт №14051 від 18 вересня 2025 року “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги”, - йдеться на сторінках видання "Економічні новини".
Соцвиплати. Фото: скрін youtube
Основна мета документа – створення більш ефективної, прозорої та адресної системи виплат, орієнтованої на тих громадян, які справді перебувають у складних життєвих обставинах. Ініціатива передбачає об’єднання чинних соціальних програм, аби ресурси спрямовувались саме на підтримку найбільш вразливих груп населення.
Згідно із законопроєктом, з 1 січня 2026 року державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям буде трансформована в базову соціальну допомогу. Вона стане ключовим інструментом подолання бідності та допомоги сім’ям, які опинилися у скрутному становищі.
Розмір виплати визначатиметься індивідуально для кожної родини – як різниця між базовою величиною для всіх членів сім’ї та її середньомісячним доходом. Для уповноваженого представника сім’ї базова величина становитиме 100%, для кожного наступного члена – 70%, а для дітей до 18 років та людей з інвалідністю I-II груп – 100%.
Також уряд планує створити окремий орган-адміністратор, який відповідатиме за нарахування, моніторинг і своєчасну виплату базової соціальної допомоги. Це має забезпечити єдиний підхід до розподілу коштів і мінімізувати зловживання у сфері соціальних виплат.
Соцвиплати. Фото: скрін youtube
