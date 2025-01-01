Скільки довгожителів на Волині отримують надбавку до пенсії





Також доплати за віком нараховують пенсіонерам, яким виповнилося 65, 70, 75 і 80 років. Про які суми йдеться і як виплачують надбавки



Що потрібно знати про надбавки за віком

Законодавством України передбачено декілька видів доплат, які призначаються при досягненні певного віку. Для пенсіонерів, яким виповнилося 70, 75 та 80 років, розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить від віку та додається до пенсії, якщо її розмір не перевищує 10340,35 грн.



До пенсії доплачується лише одна компенсаційна доплата. Декілька доплат за різні вікові категорії не доплачуються.



Пенсії людям які досягли 70,75, 80 і 100 років перераховуються в автоматичному режимі, особисто звертатися в пенсійний фонд не потрібно.



Які є надбавки за віком і скільки волинян їх отримують

Наразі компенсаційну виплату за віком на Волині отримують понад 57 тисяч пенсіонерів. Серед них:



25298 пенсіонерів 70+ років отримують 300 гривень надбавки;

16470 пенсіонерів 75+ років отримують 456 гривень надбавки;

15382 пенсіонери 80+ років отримують 570 гривень надбавки.

Для працюючих пенсіонерів перерахунок пенсій здійснюється після звільнення чи завершення підприємницької діяльності.



Надбавки для довгожителів

Пенсіонерам, які досягли сторічного віку, встановлюється підвищення до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, у розмірі 189 гривень.



Якщо довгожитель має статус жертви нацистських переслідувань, ветерана війни чи відзначений за особливі заслуги перед Батьківщиною виплата надбавок здійснюється у потрійному розмірі.

