Музикант-пенсіонер з Волині написав понад 300 патріотичних пісень і збирає гроші на ЗСУ

Микола Коваленко – музикант, автор пісень про війну. Чоловік працював учителем музики в школі в селі Михлин, що в Луцькому районі. Чотири роки тому вийшов на пенсію.



Кілька разів на тиждень він приїжджає до Луцька, де грає на баяні на зупинках громадського транспорту і збирає кошти на допомогу армії, - повідомляє



«Перша пісня моєї першої збірки «Вставай, Україно» була немов передвісницею того, що переживає зараз Україна», – говорить чоловік.



Микола Коваленко 20 лютого 2014 року, після розстрілу Небесної сотні, розпочав писати пісні про війну та боротьбу за незалежність.



Щороку виходила збірка з текстами та мелодіями, в яких описані доленосні події в історії нашої країни, а це щонайменше три сотні пісень. Саме через пісню Микола Михайлович увіковічнив хронологію вторгнення окупанта на незалежну державу.



«І жінка, як символ свободи, співає стрілецькі пісні. Не буде вже миру угоди, не буде кінця у війні». Як у воду дивився. Я до сих пір впевнений, що кінця війни в нас не буде. Бо те, що вимагає Росія, з нами, з нашою ідеологією ніяк не сумісне», – наголошує Микола Коваленко.



У його творчому доробку – твори, присвячені окупації Криму та боям на Донбасі. Автор виступає зі своїми піснями перед воїнами та ветеранами.



Волонтерська діяльність і збір коштів для захисників згуртували учнів Миколи Михайловича. Вони співали на благодійних концертах, а зібрані гроші віддавали на ЗСУ.



«Був поранений воїн із сусіднього села. Ми з учнями збирали кошти йому на лікування. Давали концерти тут, у школі, а ще в селі Шклинь», – каже Микола Коваленко.





