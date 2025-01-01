Україна розраховує на 150 літаків Gripen від Швеції. ВІДЕО

Україна розраховує на 150 літаків Gripen від Швеції. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має намір посили міць авіації, отримавши більше сотні бойових літаків Gripen.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки «Гріпен», і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - йдеться у дописі.

Зеленський зазначив, що «Гріпени» для України – це частина наших гарантій безпеки.

"Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеціє, дякую!" - підсумував президент.


