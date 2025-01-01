Україна розраховує на 150 літаків Gripen від Швеції. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має намір посили міць авіації, отримавши більше сотні бойових літаків Gripen.
Про це президент повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Разом зі Швецією Україна значно збільшить свою бойову авіацію. Це амбітне завдання, і його треба виконати. Зараз історичний крок – домовленість зі Швецією про бойові літаки «Гріпен», і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають зʼявитися наступного року", - йдеться у дописі.
Зеленський зазначив, що «Гріпени» для України – це частина наших гарантій безпеки.
"Такі Повітряні сили, які зможуть захистити наше небо на сто відсотків. І такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеціє, дякую!" - підсумував президент.
