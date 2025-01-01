Як службові собаки допомагають шукати наркотики на волинському кордоні. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 13:53
У Волинській митниці є 11 кінологічних команд, які на кордоні шукають наркотики, зброю, тютюн, бурштин і валюту. Службових собак на митниці використовують при огляді авто і товарів.
На українсько-польському кордоні заборонені предмети і речовини шукають за допомогою бельгійської, німецької і голландської порід вівчарок і лабрадорів. Працюють також спаніель і англійський кокер-спанієль, розповів виконувач обов’язків начальника відділу кінологічного забезпечення Волинської митниці Олександр Підгайний, - пише Суспільне.
"В основному люди на собі зараз ховають заборонені речовини. Нас надурити можна, а собаку — ні. Бувало, що дівчата ховали в дуже цікавих місцях. І собака так само на запах пішла. І тоді ми залучаємо інспекторів жіночої статі. А дехто добровільно діставали з трусів наркотики", — каже Олександр Підгайний.
Зазвичай в автобусі є орієнтовно 30 пасажирів. Службовий пес завдяки нюху може швидко перевірити кожного. Якщо собака відреагувала на чийсь багаж — сумку чи валізу забирають на поглиблений огляд.
Під час перебування знімальної групи на кордоні в одному з автобусів собака Айла знайшла паперовий згорток з рослинною речовиною, схожою на канабіс.
"Далі проводитимуться слідчі дії, — розповів кінолог Тарас Грицюк. — Дані громадяни слідували з Бельгії і переміщувались Варшавським автобусом і приїхали додому з відпочинку".
Зі слів кінологів, у порівнянні з минулим роком значно збільшилася кількість спроб переміщення заборонених речовин через кордон. Зазначають: іноді пасажири і водії вигадують все нові й нові сховки.
"Зараз настільки фантазія у людей розвинена, що може бути в моторі і де хочеш. Може бути в порозі, в коробці передач, на собі. Під час повномасштабного вторгнення у ПП "Устилуг" я знайшов у днищі автомобіля за допомогою кокер-спанієля 30 кілограмів психотропів", — додав Тарас Грицюк.
Кожен пес на митниці має свій графік роботи і відпочинку. Дехто навіть під час служби не розлучається з улюбленими іграшками.
"Це Бельгійська малінуа. Вона дуже любить цей м’ячик. Працює на митниці пів року. Вона має хороший нюх і чує навіть, тих, хто курив два-три тижні тому, залишається на тканині запах і вона все одно почує", — хвалить напарницю Олександр Підгайний.
Зі слів заступника начальника відділу кінологічного забезпечення Святослава Войтюка, службовий пес здатен запам'ятовувати до сотні різних запахів: "Був унікальний випадок. Моя собака була єдина, яка знайшла ЛСД. Хоча говорили, що цей психотроп не має запаху".
За 9 місяців 2025 року за допомогою службових собак на Волинській митниці знайшли 86 наркотичних засобів, 10 сховків тютюнових виробів, 9 грошових знаків у вигляді банкнот, зброю та припаси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На українсько-польському кордоні заборонені предмети і речовини шукають за допомогою бельгійської, німецької і голландської порід вівчарок і лабрадорів. Працюють також спаніель і англійський кокер-спанієль, розповів виконувач обов’язків начальника відділу кінологічного забезпечення Волинської митниці Олександр Підгайний, - пише Суспільне.
"В основному люди на собі зараз ховають заборонені речовини. Нас надурити можна, а собаку — ні. Бувало, що дівчата ховали в дуже цікавих місцях. І собака так само на запах пішла. І тоді ми залучаємо інспекторів жіночої статі. А дехто добровільно діставали з трусів наркотики", — каже Олександр Підгайний.
Зазвичай в автобусі є орієнтовно 30 пасажирів. Службовий пес завдяки нюху може швидко перевірити кожного. Якщо собака відреагувала на чийсь багаж — сумку чи валізу забирають на поглиблений огляд.
Під час перебування знімальної групи на кордоні в одному з автобусів собака Айла знайшла паперовий згорток з рослинною речовиною, схожою на канабіс.
"Далі проводитимуться слідчі дії, — розповів кінолог Тарас Грицюк. — Дані громадяни слідували з Бельгії і переміщувались Варшавським автобусом і приїхали додому з відпочинку".
Зі слів кінологів, у порівнянні з минулим роком значно збільшилася кількість спроб переміщення заборонених речовин через кордон. Зазначають: іноді пасажири і водії вигадують все нові й нові сховки.
"Зараз настільки фантазія у людей розвинена, що може бути в моторі і де хочеш. Може бути в порозі, в коробці передач, на собі. Під час повномасштабного вторгнення у ПП "Устилуг" я знайшов у днищі автомобіля за допомогою кокер-спанієля 30 кілограмів психотропів", — додав Тарас Грицюк.
Кожен пес на митниці має свій графік роботи і відпочинку. Дехто навіть під час служби не розлучається з улюбленими іграшками.
"Це Бельгійська малінуа. Вона дуже любить цей м’ячик. Працює на митниці пів року. Вона має хороший нюх і чує навіть, тих, хто курив два-три тижні тому, залишається на тканині запах і вона все одно почує", — хвалить напарницю Олександр Підгайний.
Зі слів заступника начальника відділу кінологічного забезпечення Святослава Войтюка, службовий пес здатен запам'ятовувати до сотні різних запахів: "Був унікальний випадок. Моя собака була єдина, яка знайшла ЛСД. Хоча говорили, що цей психотроп не має запаху".
За 9 місяців 2025 року за допомогою службових собак на Волинській митниці знайшли 86 наркотичних засобів, 10 сховків тютюнових виробів, 9 грошових знаків у вигляді банкнот, зброю та припаси.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна розраховує на 150 літаків Gripen від Швеції. ВІДЕО
Сьогодні, 14:37
Як службові собаки допомагають шукати наркотики на волинському кордоні. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 13:53
Підтвердили загибель воїна-волиняна Володимира Іщука, якого майже півтора року важали зниклим безвісти
Сьогодні, 11:49