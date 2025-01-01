У Луцьку зловмисник чіплявся до жінки та встромив ножа у спину її захиснику
Сьогодні, 12:30
У Луцьку поліцейські надали домедичну допомогу травмованому чоловіку та затримали ймовірного нападника.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
24 жовтня на 112 надійшло повідомлення: на проспекті Волі невідомий поранив хлопця ножем.
Патрульні Олександр Козловський та Расім Алієв миттєво прибули на місце події. Ми надали домедичну допомогу та викликали медиків. Чоловіка ушпиталили — його життю нічого не загрожує.
Травмований чоловік розповів, що заступився за жінку, до якої чіплявся невідомий. Під час сутички невідомий ударив його ножем у спину та втік.
Невдовзі напарники спільно з колегами з роти поліції особливого призначення виявили та затримали чоловіка, який підпадав під опис.
Слідчі Луцького РУП затримали чоловіка за ст. 208 КПК. Відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Дякуємо колегам за допомогу та службу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
24 жовтня на 112 надійшло повідомлення: на проспекті Волі невідомий поранив хлопця ножем.
Патрульні Олександр Козловський та Расім Алієв миттєво прибули на місце події. Ми надали домедичну допомогу та викликали медиків. Чоловіка ушпиталили — його життю нічого не загрожує.
Травмований чоловік розповів, що заступився за жінку, до якої чіплявся невідомий. Під час сутички невідомий ударив його ножем у спину та втік.
Невдовзі напарники спільно з колегами з роти поліції особливого призначення виявили та затримали чоловіка, який підпадав під опис.
Слідчі Луцького РУП затримали чоловіка за ст. 208 КПК. Відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.
Дякуємо колегам за допомогу та службу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку зловмисник чіплявся до жінки та встромив ножа у спину її захиснику
Сьогодні, 12:30
Підтвердили загибель воїна-волиняна Володимира Іщука, якого майже півтора року важали зниклим безвісти
Сьогодні, 11:49
Українські воїни звільнили від росіян три населені пункти
Сьогодні, 11:07
За ніч на Волині сталося дві пожежі. ФОТО
Сьогодні, 10:25