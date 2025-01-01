У Луцьку зловмисник чіплявся до жінки та встромив ножа у спину її захиснику

У Луцьку поліцейські надали домедичну допомогу травмованому чоловіку та затримали ймовірного нападника.Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.24 жовтня на 112 надійшло повідомлення: на проспекті Волі невідомий поранив хлопця ножем.Патрульнітамиттєво прибули на місце події. Ми надали домедичну допомогу та викликали медиків. Чоловіка ушпиталили — його життю нічого не загрожує.Травмований чоловік розповів, що заступився за жінку, до якої чіплявся невідомий. Під час сутички невідомий ударив його ножем у спину та втік.Невдовзі напарники спільно з колегами з роти поліції особливого призначення виявили та затримали чоловіка, який підпадав під опис.Слідчі Луцького РУП затримали чоловіка за ст. 208 КПК. Відомості про подію внесені в ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.Дякуємо колегам за допомогу та службу.