Підтвердили загибель воїна-волиняна Володимира Іщука, якого майже півтора року важали зниклим безвісти
Сьогодні, 11:49
Після довгого очікування та надії стало відомо найгірше - ще один захисник повернеться додому "на щиті".
Про це повідомили на сторінці «Будинку культури с. Кисилин Затурцівської громади».
"На війні з російським окупантом загинув старший сержант Іщук Володимир Олексійович, 22 квітня 1974 року народження, житель нашого села Кисилин. Він проходив військову службу у 47 окремій механізованій бригаді, 3-му механізованому батальйоні. 3 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області, Покровському районі, поблизу населеного пункту Сокіл, Володимир героїчно загинув, захищаючи Україну", - йдеться у дописі.
Майже півтора року вважався зниклим безвісти, але надійшло офіційне підтвердження його загибелі.
Про час та дату поховання буде повідомлено додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
