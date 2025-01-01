Підтвердили загибель воїна-волиняна Володимира Іщука, якого майже півтора року важали зниклим безвісти

Після довгого очікування та надії стало відомо найгірше - ще один захисник повернеться додому "на щиті".

Про це повідомили на сторінці «Будинку культури с. Кисилин Затурцівської громади».

"На війні з російським окупантом загинув старший сержант Іщук Володимир Олексійович, 22 квітня 1974 року народження, житель нашого села Кисилин. Він проходив військову службу у 47 окремій механізованій бригаді, 3-му механізованому батальйоні. 3 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання в Донецькій області, Покровському районі, поблизу населеного пункту Сокіл, Володимир героїчно загинув, захищаючи Україну", - йдеться у дописі.

Майже півтора року вважався зниклим безвісти, але надійшло офіційне підтвердження його загибелі.

Про час та дату поховання буде повідомлено додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

