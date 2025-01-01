За ніч на Волині сталося дві пожежі. ФОТО

У ніч на 26 жовтня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі в приватному секторі.Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.Близько другої ночі в селі Льотниче Володимирського району на місце виклику прибули рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир та місцева пожежна охорона села Бубнів. Вони подали три стволи водяних стволи і за двадцять хвилин ліквідували загоряння господарської споруди.Унаслідок пожежі вогонь знищив частину перекриття, дві сонячні панелі та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина — коротке замикання електромережі.А вже під ранок, близько 5-ї години, у селі Липляни Луцької громади загорілася літня кухня. На місце оперативно прибули рятувальники 25-ї ДПРЧ м. Луцьк і добровільна пожежна команда села Жидичин.Пожежу локалізували о 05:33, ліквідували о 05:50. Вогонь пошкодив покрівлю, перекриття, стіни, меблі та речі домашнього вжитку.Причина пожежі — коротке замикання електромережі.Постраждалих немає.