За ніч на Волині сталося дві пожежі. ФОТО
Сьогодні, 10:25
У ніч на 26 жовтня волинські рятувальники ліквідували дві пожежі в приватному секторі.
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Близько другої ночі в селі Льотниче Володимирського району на місце виклику прибули рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир та місцева пожежна охорона села Бубнів. Вони подали три стволи водяних стволи і за двадцять хвилин ліквідували загоряння господарської споруди.
Унаслідок пожежі вогонь знищив частину перекриття, дві сонячні панелі та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина — коротке замикання електромережі.
А вже під ранок, близько 5-ї години, у селі Липляни Луцької громади загорілася літня кухня. На місце оперативно прибули рятувальники 25-ї ДПРЧ м. Луцьк і добровільна пожежна команда села Жидичин.
Пожежу локалізували о 05:33, ліквідували о 05:50. Вогонь пошкодив покрівлю, перекриття, стіни, меблі та речі домашнього вжитку.
Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Близько другої ночі в селі Льотниче Володимирського району на місце виклику прибули рятувальники 7-ї ДПРЧ м. Володимир та місцева пожежна охорона села Бубнів. Вони подали три стволи водяних стволи і за двадцять хвилин ліквідували загоряння господарської споруди.
Унаслідок пожежі вогонь знищив частину перекриття, дві сонячні панелі та речі домашнього вжитку. Ймовірна причина — коротке замикання електромережі.
А вже під ранок, близько 5-ї години, у селі Липляни Луцької громади загорілася літня кухня. На місце оперативно прибули рятувальники 25-ї ДПРЧ м. Луцьк і добровільна пожежна команда села Жидичин.
Пожежу локалізували о 05:33, ліквідували о 05:50. Вогонь пошкодив покрівлю, перекриття, стіни, меблі та речі домашнього вжитку.
Причина пожежі — коротке замикання електромережі.
Постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За ніч на Волині сталося дві пожежі. ФОТО
Сьогодні, 10:25
Ситуація на фронті станом на ранок, 26 жовтня
Сьогодні, 09:00
7 причин купити Apple Watch Series 11
Сьогодні, 08:26