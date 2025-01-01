За добу українські воїни знищили 900 окупантів, 18 ББМ, 15 артсистем





Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб

танків – 11 291 (+4) од.

бойових броньованих машин – 23 477 (+18) од.

артилерійських систем - 34 002 (+15) од.

РСЗВ – 1 526 (+0) од.

засоби ППО – 1 230 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214) од.

крилаті ракети – 3 880 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 517 (+81) од.

спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

