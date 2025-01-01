За добу українські воїни знищили 900 окупантів, 18 ББМ, 15 артсистем
Сьогодні, 09:43
Українські воїни-захисники протягом минулої доби знищили майже тисячу окупантів, а також "мінуснули" певну кількість військової техніки.
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 136 890 (+900) осіб
танків – 11 291 (+4) од.
бойових броньованих машин – 23 477 (+18) од.
артилерійських систем - 34 002 (+15) од.
РСЗВ – 1 526 (+0) од.
засоби ППО – 1 230 (+0) од.
літаків – 428 (+0) од.
гелікоптерів – 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 399 (+214) од.
крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
кораблі / катери – 28 (+0) од.
підводні човни – 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 65 517 (+81) од.
спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
