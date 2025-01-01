7 причин купити Apple Watch Series 11





Новий рівень акумулятора: 24 години роботи

Досі Apple заявляла до 18 годин як стандартну автономність годинника. Із Series 11 компанія збільшує цей показник до 24 годин звичайного використання. Крім того, активовано режим низького енергоспоживання, який може продовжити роботу до 38 годин. Швидка зарядка теж є: всього 15 хвилин для 8 годин роботи. При цьому встановлення крутої батареї не вплинула на вартість:



Гіпертонія під контролем: повідомлення про ознаки

Одна з ключових «фішок» нової моделі — повідомлення про можливу гіпертонію. Алгоритми аналізують дані оптичного датчика серця протягом 30 днів і шукають патерни, що свідчать про підвищений тиск. Звичайно, це не заміна медичному тонометру, але раннє попередження може спонукати вас перевірити здоров'я.



Підтримка 5G: зв'язок нового покоління

Series 11 — це перші Apple Watch з 5G-зв'язком (RedCap / модем нового покоління). Нова архітектура антени забезпечує кращу зону покриття в місцях зі слабким сигналом. Навіть без iPhone поблизу можна:



1. дзвонити;



2. слухати музику;



3. працювати із застосунками.



5G активно тестується в Україні, тому така функція точно заслуговує на увагу.



Більш «розумні» фітнес-інструменти

З виходом watchOS 26 (який йде разом з Series 11) Apple поліпшила алгоритми. З'явився Workout Buddy — голосовий тренер, який підбадьорює вас в режимі реального часу. Також перероблено застосунок Тренування (нові швидкі кнопки, спрощений інтерфейс) і поліпшені метрики (навантаження, зони пульсу тощо).



Оцінка сну і якість нічного відпочинку

Series 11 вводить функцію Sleep Score — числовий показник якості сну, сформований на основі часу сну, пробуджень, послідовності стадій сну та інших показників. Ви отримуєте не просто дані «скільки спали», але й рекомендації, як поліпшити відновлення організму. Ця функція буде доступна і на деяких старих моделях з оновленням, але на Series 11 вона працює «з коробки» без обмежень.



Витончений дизайн зі збереженням можливостей

Series 11 візуально схожий на Series 10: ті ж габарити, тонкий корпус, знайомі форми. Але при цьому Apple зуміла впровадити нові функції без збільшення товщини. Більшість ремінців від попередніх моделей залишаються сумісними, тож не потрібно міняти весь комплект.



Безпека, екстрені функції та екосистема Apple

Series 11 зберігає всі «фірмові» функції безпеки:



1. Emergency SOS (виклик допомоги);



2. виявлення падіння / аварії;



3. Apple Pay;



4. керування дзвінками та повідомленнями з годинника;



5. Live Translation (автоматичний переклад повідомлень).



Годинник відмінно синхронізується з iPhone, iPad, Mac, іншими пристроями — багато повідомлень і функцій стають доступними ближче, швидше і зручніше.

