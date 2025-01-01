На позачерговій сесії у Володимирі виділили кошти на облаштування охоронної системи Успенського собору.Про це інформує ВолиньUA.Важливим питанням, через яке скликали сесію, було виділення субвенції Волинського обласного бюджету для ДІКЗ “Стародавній Володимир”.Присутні заслухали початкову частину відділу культури Олену Омелюх та директора історико-культурного заповідника Володимира Пікалюка, які повідомили, що, у зв’язку з передачею на баланс заповідника пам’ятки національного значення – комплекс споруд Успенського собору, виникла необхідність забезпечення охорони та встановлення охоронної сигналізації для даної пам’ятки архітектури. Депутати підтримали внесення змін до програми розвитку культури та мистецтва громади і виділення 257 тис. грн на вищевказані потреби.