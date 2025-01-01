Сім фруктових дерев і кущів, які варто висадити вже у листопаді





Express U.S



Багато садівників вважають, що висаджувати фруктові дерева та кущі варто навесні, однак експерти наголошують: пізня осінь — не менш сприятливий час. Дерева з відкритим (голим) корінням найкраще садити саме у листопаді, коли вони перебувають у стані спокою. Фруктові культури, вирощені у контейнерах, також можна висаджувати восени, за умови, що ґрунт не замерз і не надто перезволожений.



Разом із тим фахівці застерігають, що ніжні або тропічні дерева висаджують восени лише у теплих регіонах. Якщо немає можливості забезпечити їм постійне тепло, краще дочекатися весни та висаджувати після останніх заморозків.



Експерт із садівництва Дрю Свейнстон радить перед посадкою ретельно підготувати місце: видалити бур’яни, перекопати ґрунт і додати органічні речовини — компост або добре перепрілий гній. При цьому не варто вносити добрива безпосередньо у посадкову яму, адже це може спонукати коріння залишатися всередині обмеженого простору, а не розростатися у пошуках поживних речовин.



Посадкову яму слід робити глибиною, рівною розміру кореневої грудки, але у три рази ширшою. Якщо дерево висаджується у контейнер, необхідно обрати захищене місце, оскільки коріння у горщику більш чутливе до холоду. Також важливо встановити опорний кілок, щоб саджанець ріс рівно, і після посадки добре полити дерево та замульчувати ґрунт для збереження вологи.



Щоб запобігти пересиханню відкритого коріння до моменту посадки, фахівці радять обгорнути його вологим газетним папером і поліетиленом.



До переліку найкращих культур, які добре приживаються в листопаді, належать яблуні, груші, сливи, вишні, аґрус, чорна смородина та малина.



Яблуні — одні з найпопулярніших дерев серед садівників. Існують тисячі сортів із різними формами, кольорами та смаковими характеристиками плодів. Дрю Свейнстон радить обирати сорти, що підходять до місцевого клімату, адже деякі з них потребують певної кількості «годин прохолоди» для активного плодоношення. Садити яблуні слід у родючому, добре дренованому ґрунті, у місці, захищеному від сильного вітру.



Груші при правильному догляді можуть плодоносити десятиліттями. Більшість сортів щеплені на підщепи, що забезпечує компактне зростання дерева, зручне навіть для невеликих садів. Хоча існують самоплідні сорти, кращих результатів можна досягти, якщо поруч ростимуть кілька грушевих дерев. Важливо пам’ятати, що груші зривають дещо недозрілими, а достигають вони вже після збору, у приміщенні.



Сливові дерева найкраще ростуть на сонячних ділянках, які отримують не менше шести годин світла на день. Вони віддають перевагу вологому, але добре дренованому ґрунту. Якщо під час формування плодів земля пересихає, це може негативно вплинути на врожай.



Вишні можна висаджувати як окремо, так і біля парканів чи стін. Головне — уникати низин, де накопичується холодне повітря, адже весняні морози можуть пошкодити цвіт.



Аґрус — міцний, витривалий кущ, який можна садити з пізньої осені до початку зими.



Чорна смородина також добре приживається восени, особливо у вигляді кущів із голим корінням, що дає їй перевагу у розвитку навесні.



Малину висаджують восени, водночас встановлюючи опори — стовпи або дроти, до яких пізніше підв’язуватимуться пагони. Під час підготовки ділянки також рекомендують внести компост або перепрілий гній, а місце вибирати сонячне, захищене від вітру, з хорошим дренажем.



Посадка фруктових дерев і кущів у листопаді дає змогу рослинам вкоренитися ще до початку зими, а навесні — активно розвиватися та формувати майбутній урожай.

