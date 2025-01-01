Курс валют на 26 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют на 26 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий
НБУ встановив офіційний курс валют на 26 жовтня.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,90 грн

Курс євро

1 євро — 48,55 грн

Курс злотого

1 злотий — 11,47 грн

