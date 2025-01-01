Курс валют на 26 жовтня: скільки коштують долар, євро та злотий





Про це йдеться на сайті НБУ.



Курс долара



1 долар США — 41,90 грн



Курс євро



1 євро — 48,55 грн



Курс злотого



1 злотий — 11,47 грн

