Відомий рабин назвав несподівану дату завершення війни в Україні

Шмуель Камінецький прогнозує швидке завершення війни в Україні — майже одразу після початку 2026 року.



Про це він сказав у своєму виступі під час зустрічі з бізнес-клубом Inspira, передає видання



За його словами, уже після 15 січня варто очікувати стрімкий розвиток України через прихід інвесторів, оскільки на той час війна закінчиться.



При цьому священнослужитель пояснив саме таку дату тим, що навіть впливові люди будуть зайняті святкуванням Нового року.



Проте, стверджує він, після 15 січня 2026 року «будемо святкувати після завершення війни».



«Я вам це кажу не як пророк, не як рабин, це думка великих <тобто впливових> людей в Америці та Європі, які розуміються на цьому. Це не мрія і не молитва, це буде дуже скоро… Росія — це буде Північна Корея, а на Україну чекає велике майбутнє», — заявив Шмуель Камінецький.

