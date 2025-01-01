Українські воїни звільнили від росіян три населені пункти

Українські захисники звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області.

Про це у неділю, 26 жовтня, повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу, - пише NV.

Крім того, Сили оборони України відкинули російських окупантів поблизу Никанорівки, Нового та у Федорівці.

Однак Ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

