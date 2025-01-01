Українські воїни звільнили від росіян три населені пункти





Про це у неділю, 26 жовтня, повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу, - пише NV.



Крім того, Сили оборони України відкинули російських окупантів поблизу Никанорівки, Нового та у Федорівці.



Однак Ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські захисники звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області.Про це у неділю, 26 жовтня, повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу, - пише NV.Крім того, Сили оборони України відкинули російських окупантів поблизу Никанорівки, Нового та у Федорівці.Однак Ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію