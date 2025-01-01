Українські воїни звільнили від росіян три населені пункти
Сьогодні, 11:07
Українські захисники звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області.
Про це у неділю, 26 жовтня, повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу, - пише NV.
Крім того, Сили оборони України відкинули російських окупантів поблизу Никанорівки, Нового та у Федорівці.
Однак Ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у неділю, 26 жовтня, повідомили аналітики проєкту DeepState, опублікувавши оновлену мапу, - пише NV.
Крім того, Сили оборони України відкинули російських окупантів поблизу Никанорівки, Нового та у Федорівці.
Однак Ворог просунувся поблизу Новоторецького, Володимирівки та Гатища.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель воїна-волиняна Володимира Іщука, якого майже півтора року важали зниклим безвісти
Сьогодні, 11:49
Українські воїни звільнили від росіян три населені пункти
Сьогодні, 11:07
За ніч на Волині сталося дві пожежі. ФОТО
Сьогодні, 10:25
Ситуація на фронті станом на ранок, 26 жовтня
Сьогодні, 09:00