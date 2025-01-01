Кабмін виділив понад 41 мільйон на ремонт військового ліцею після атаки рф. ФОТО

Кабінет міністрів України погодив виділення 41 мільйона 207 тисяч гривень для проведення аварійно-відновлювальних робіт Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні після наслідків масованої комбінованої атаки РФ.

Рішення ухвалили на засіданні Уряду 22 жовтня, повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Цю суму для закладу освіти виділили на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету. Розпорядником коштів визначили Волинську обласну державну адміністрацію.
Згідно з розпорядженням Кабміну від 22 жовтня, Волинська ОДА впродовж тижня має затвердити та погодити з Мінрозвитку, Мінекономіки та Мінфіном перелік витрат на ремонтні роботи. До 26 грудня 2025 року зазначеним міністерствам Волинська ОДА має подати звіт про використання коштів.
Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня 2025 року
У ніч на 6 червня 2025 року Росія спрямувала на місто Луцьк 15 БпЛА і 6 крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, були пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, зокрема Волинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.

Як коментував Суспільному в серпні цього року начальник військового ліцею Павло Боснюк, на ліквідацію наслідків і проведення ремонтних робіт заклад потребує 60 мільйонів гривень. Це сума збитків, котру засвідчила експертна оцінка.

Наслідки атаки РФ на військовий ліцей у Луцьку, серпень 2025 року
"У червні був нанесений ракетний удар. Найбільше пошкоджень зазнали дахи: дах спортивного комплексу підлягає повній заміні, дах навчального закладу — 40% заміни. Значно були пошкоджені всі внутрішні двері, вікна. Четверний поверх взагалі був повністю зруйнований. Протягом цього періоду ОДА та облрада виділили 20% від потреб на проведення відновлювальних робіт", — сказав керівник освітнього закладу.

Довідково: Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні — комунальний заклад обласної ради, який фінансується з бюджету області.

