Понад рік вважався зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Романа Яковлева

У громаді на Волині повідомили трагічну звістку про загибель воїна-краянина, якого понад рік вважали зниклим безвісти.Про це йдеться на сторінці Ковельського міського голови"З глибоким сумом змушений повідомити про трагічну звістку, отриману з фронту. Ковельська громада прощатиметься із Захисником, який понад рік вважався зниклим безвісти. Старший стрілець-оператор 2-го єгерського відділення 2-го єгерського батальйону військової частини А4056, солдатзагинув на Донеччині під час виконання бойового завдання в районі н.п. Маринівка Покровського району", - йдеться у дописі.Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 27 жовтня 2025 року, за наступним порядком:12:00 – служба у Свято-Михайлівській церкві;13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.