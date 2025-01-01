Понад рік вважався зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Романа Яковлева
Сьогодні, 17:48
У громаді на Волині повідомили трагічну звістку про загибель воїна-краянина, якого понад рік вважали зниклим безвісти.
Про це йдеться на сторінці Ковельського міського голови Ігоря Чайки.
"З глибоким сумом змушений повідомити про трагічну звістку, отриману з фронту. Ковельська громада прощатиметься із Захисником, який понад рік вважався зниклим безвісти. Старший стрілець-оператор 2-го єгерського відділення 2-го єгерського батальйону військової частини А4056, солдат Яковлев Роман Олександрович загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання в районі н.п. Маринівка Покровського району", - йдеться у дописі.
Прощання з бійцем відбудеться у понеділок, 27 жовтня 2025 року, за наступним порядком:
12:00 – служба у Свято-Михайлівській церкві;
13:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану.
Поховають Захисника на Алеї Героїв міського кладовища.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
