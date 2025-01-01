На Волині грибники знайшли вибухонебезпечний предмет у пеньку. ФОТО
Сьогодні, 20:42
На Волині під час тихого полювання місцевий житель знайшов у лісі вибухонебезпечний предмет.
Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Волинській області.
Під час збирання грибів місцеві жителі натрапили на підозрілий металевий предмет та повідомили про це рятувальників.
Офіцер-рятувальник Луцького району прибув на місце події, що розташоване на відкритій території поблизу села Муравище Ківерцівської міської ради, провів первинну ідентифікацію і підтвердив - знайдене є вибухонебезпечним предметом. Для подальшого вилучення та знищення були викликані сапери ДСНС Волині.
Оперативність та злагоджені дії офіцера дозволили уникнути ризиків для людей.
Алгоритм дій при виявленні підозрілих предметів:
• Не наближайтесь
• Не чіпайте
• Негайно телефонуйте 101 або 102
Безпека громади починається з правильної поведінки.
Офіцер-рятувальник - той, хто щодня робить цю безпеку реальною.
