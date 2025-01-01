На Волині грибники знайшли вибухонебезпечний предмет у пеньку. ФОТО

На Волині під час тихого полювання місцевий житель знайшов у лісі вибухонебезпечний предмет.Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Волинській області.Під час збирання грибів місцеві жителі натрапили на підозрілий металевий предмет та повідомили про це рятувальників.Офіцер-рятувальник Луцького району прибув на місце події, що розташоване на відкритій території поблизу села Муравище Ківерцівської міської ради, провів первинну ідентифікацію і підтвердив - знайдене є вибухонебезпечним предметом. Для подальшого вилучення та знищення були викликані сапери ДСНС Волині.Оперативність та злагоджені дії офіцера дозволили уникнути ризиків для людей.• Не наближайтесь• Не чіпайте• Негайно телефонуйте 101 або 102Безпека громади починається з правильної поведінки.Офіцер-рятувальник - той, хто щодня робить цю безпеку реальною.