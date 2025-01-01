Поранений боєць волинської бригади відкрив поєдинок чемпіонату України з футболу
Сьогодні, 08:25
Боєць 100-ї омбр відкрив поєдинок чемпіонату України з футболу.
Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.
У суботу, 25 жовтня, в Києві відбувся поєдинок 10-го туру Української прем’єр ліги з футболу, в якому місцева «Оболонь» приймала «Полісся».
Перший удар по м’ячу у цій зустрічі здійснив боєць танкового батальйону 100 омбр Ігор Ковтун.
Бойовий шлях пан Ігор розпочав у березні 2024 року. За час служби у складі підрозділу успішно виконав десятки бойових завдань зі знищення ворожої піхоти, укриттів та техніки.
8 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бересток Донецької області Ігор Ковтун зазнав важкого поранення в результаті ворожого обстрілу FPV-дроном.
На згадку про матч головний тренер ФК «Оболонь» Олександр Антоненко подарував бійцю іменну футболку з авторграфами гравців команди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.
У суботу, 25 жовтня, в Києві відбувся поєдинок 10-го туру Української прем’єр ліги з футболу, в якому місцева «Оболонь» приймала «Полісся».
Перший удар по м’ячу у цій зустрічі здійснив боєць танкового батальйону 100 омбр Ігор Ковтун.
Бойовий шлях пан Ігор розпочав у березні 2024 року. За час служби у складі підрозділу успішно виконав десятки бойових завдань зі знищення ворожої піхоти, укриттів та техніки.
8 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бересток Донецької області Ігор Ковтун зазнав важкого поранення в результаті ворожого обстрілу FPV-дроном.
На згадку про матч головний тренер ФК «Оболонь» Олександр Антоненко подарував бійцю іменну футболку з авторграфами гравців команди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині прощатимуться із Героєм Андрієм Янюком
Сьогодні, 09:30
Українські дрони атакували в Росії Білгородське водосховище
Сьогодні, 09:15
Поранений боєць волинської бригади відкрив поєдинок чемпіонату України з футболу
Сьогодні, 08:25
Вибухи пролунали в Московській області: під атакою дронів російські військові аеродроми
Сьогодні, 07:26
Росія нарешті починає ламатися, - The Telegraph
Сьогодні, 06:19