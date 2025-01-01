Поранений боєць волинської бригади відкрив поєдинок чемпіонату України з футболу

Боєць 100-ї омбр відкрив поєдинок чемпіонату України з футболу.Про це повідомили на сторінці 100 окремої механізованої бригади.У суботу, 25 жовтня, в Києві відбувся поєдинок 10-го туру Української прем’єр ліги з футболу, в якому місцева «Оболонь» приймала «Полісся».Перший удар по м’ячу у цій зустрічі здійснив боєць танкового батальйону 100 омбр Ігор Ковтун.Бойовий шлях пан Ігор розпочав у березні 2024 року. За час служби у складі підрозділу успішно виконав десятки бойових завдань зі знищення ворожої піхоти, укриттів та техніки.8 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бересток Донецької області Ігор Ковтун зазнав важкого поранення в результаті ворожого обстрілу FPV-дроном.На згадку про матч головний тренер ФК «Оболонь» Олександр Антоненко подарував бійцю іменну футболку з авторграфами гравців команди.