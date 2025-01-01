Через ремонт дитсадок і понад десяток будинків у Луцьку – без гарячої води
Сьогодні, 12:03
Через ремонтні роботи в центральному тепловому пункті на вулиці Конякіна 7-Б у Луцьку 12 будинків і дитячий садок залишилися без гарячої води.
Про це пише Суспільне з посиланням на ДКП «Луцьктепло».
Напередодні, 14 жовтня, гарячу воду відімкнули в житлових будинках на вул. Конякіна, 7, 9, 9-А, 9-Б, 11, 11-А, вул. Захисників України, 27, 29, 31, вул. Героїв-добровольців, 1, 3, 5. Також без послуги другий день залишається дитсадок №1 на вул. Захисників України, 25.
Комунальники розповіли, що в тепловому пункті завершують роботи із заміни застарілого теплообмінника на енергоефективний, який місту надали в рамках проєкту енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку. Відновити гаряче водопостачання планують зранку 16 жовтня.
Коментарі 0
